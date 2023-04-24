Bloomberg отмечает, что стенограмма на китайском и французском языках была доступна в течение нескольких часов, однако сейчас на месте поста стоит пометка "удалена автором". На официальном сайте китайского посольства во Франции интервью не публиковалось.
В пятницу, 21 апреля, посол Лу Шая дал интервью французскому телеканалу LCI. Дипломат, в частности, сказал, что Крым "с самого начала принадлежал России" и был "подарен" Украине в советские годы. Также Лу Шай заявил, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что не существует международного соглашения, которое придавало бы силу их статусу суверенных стран".
Заявления китайского дипломата вызвали резкую критику в странах Балтии. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич назвал их "неприемлемыми" и отметил, что ожидает объяснений от официального Пекина. Схожим образом на слова Лу Шая отреагировали официальные лица Эстонии, Литвы, Украины и Франции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как отмечает Bloomberg, слова посла противоречат официальной позиции Китая: Пекин признает суверенитет балтийских государств и бывших республик СССР. Это подтвердила на брифинге для журналистов официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она заявила, что Китай "уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада СССР".
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