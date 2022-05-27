"В военном отношении Берлин просто бросил Украину", — сказал Мельник в интервью изданию Bild в четверг, 27 мая. В первую очередь это касается вопроса поставок Украине тяжелого вооружения, подчеркнул посол. По его словам, Киев надеялся услышать, "какие конкретные шаги предпримет коалиция, чтобы оказать нам массовую поддержку, чтобы Украина выиграла эту войну", но этого не произошло.
"Вероятно, им не хватает лидерства и мужества", — заключил Мельник. "К сожалению, нет обнадеживающих сигналов" и по вопросу вступления Украины в ЕС, добавил он.
Выступление Шольца в Давосе
В своей речи на международном экономическом форуме в Давосе Шольц назвал российскую войну в Украине "провалом" ."Уже сейчас президент России Владимир Путин провалил все свои стратегические цели. Захват Россией всей Украины сегодня еще менее реален, чем в начале войны", — заявил он. "Цель абсолютно очевидна — Путину нельзя позволить выиграть его войну. И я убежден: он ее не выиграет", — подчеркнул Шольц.
Канцлер также заявил, что ФРГ впервые поставляет вооружения в зону военных действий. "Путин будет вести серьезные переговоры о мире лишь в том случае, если поймет, что ему не сломить оборону Украины", — сказал он. В своей речи Шольц не затронул вопрос поставки тяжелых вооружений, за задержки которых Киев регулярно критикует федеральное правительство, отмечает RND.
"Помогать в обороне страны, подвергшейся жестокому нападению, — в этом нет эскалации. Это вклад в отражение нападения и тем самым скорейшее прекращение насилия", — говорил Шольц о поставках тяжелого вооружения 19 мая. передача техники Украине идет через систему круговых поставок: Германия передает восточноевропейским странам танки из запасов бундесвера, а те в свою очередь отправляют Киеву тяжелую технику советского производства.
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