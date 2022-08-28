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Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что отзывает приглашение премьер-министру федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру посетить Киев.
Andrijus Melnikas
Andrijus Melnikas
© Imago / Scanpix

Ранее в эфире немецкого канала ZDF Кречмер высказался о необходимости "замораживания" боевых действий в Украине.

"Нам необходимо прекращение огня, нам необходимы переговоры, чтобы закончить эту войну", - сказал немецкий политик.

По его мнению, исход этой войны нельзя пытаться определить на поле боя, а дипломатия позволяет разговаривать друг с другом, даже "если у вас совершенно разные мнения, если вы - враги".

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"Своей абсурдной риторикой о замораживании войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию России", - отреагировал на это Мельник.

"Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменено. Вы нежелательны. Точка", - написал он в "Твиттере".

Пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии Мельник занимает более семи лет. За это время он сделал целый ряд остро критических заявлений в адрес германского руководства, упрекая его за политику умиротворения в отношении Кремля и недостаточную помощь Украине.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Мельнику начали уделять большое внимание в СМИ, и его высказывания становились все более резонансными.

В середине октября Мельник покинет свой пост в числе ряда других послов Украины в зарубежных государствах. В украинском руководстве объяснили его отставку плановой ротацией.

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bbcrussian.com
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