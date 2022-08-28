Ранее в эфире немецкого канала ZDF Кречмер высказался о необходимости "замораживания" боевых действий в Украине.
"Нам необходимо прекращение огня, нам необходимы переговоры, чтобы закончить эту войну", - сказал немецкий политик.
По его мнению, исход этой войны нельзя пытаться определить на поле боя, а дипломатия позволяет разговаривать друг с другом, даже "если у вас совершенно разные мнения, если вы - враги".
"Своей абсурдной риторикой о замораживании войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию России", - отреагировал на это Мельник.
"Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменено. Вы нежелательны. Точка", - написал он в "Твиттере".
Nacht ooch Herr @MPKretschmer,— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 27, 2022
mit Ihrer absurden Rhetorik über das Einfrieren des 🇷🇺Krieges spielen Sie in Putins Hände & befeuern Russlands Aggression.
Ich habe Sie in die Ukraine eingeladen. Diese Einladung ist annulliert.
Sie sind UNERWÜNSCHT. Punkt https://t.co/hPErO9rCNW pic.twitter.com/CrAKUKF9G7
Пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии Мельник занимает более семи лет. За это время он сделал целый ряд остро критических заявлений в адрес германского руководства, упрекая его за политику умиротворения в отношении Кремля и недостаточную помощь Украине.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Мельнику начали уделять большое внимание в СМИ, и его высказывания становились все более резонансными.
В середине октября Мельник покинет свой пост в числе ряда других послов Украины в зарубежных государствах. В украинском руководстве объяснили его отставку плановой ротацией.
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