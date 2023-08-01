Посол Украины в ФРГ: Путин готов ко всему

Киев пока не видит шансов на достижение мира с Россией путем переговоров, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. Дипломат дал интервью газете Die Rheinische Post, которое она опубликовала в понедельник, 31 июля. "Россия должна быть побеждена. Иначе мира не будет", - подчеркнул Макеев.

По его мнению, РФ может быстро закончить войну, выведя войска с оккупированных территорий - в том числе и из аннексированного Крыма. "Но Россия этого не хочет, поэтому нам нужна поддержка", - добавил он.

Дипломат: РФ должна финансово заплатить за разрушения

По словам посла Украины в ФРГ, свободный мир также заинтересован в том, чтобы военные преступники и руководство, отдававшее приказы о совершении этих преступлений, предстали перед судом. Россия должна финансово заплатить за разрушения в Украине, добавил он.