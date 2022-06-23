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Посол Украины в Берлине хочет извиниться перед Шольцем за то, что назвал его "обиженной ливерной колбасой". "Это высказывание, о котором я, оглядываясь назад, конечно, сожалею", - сказал Андрей Мельник в интервью Der Spiegel. Он добавил, что при встрече с Олафом Шольцем лично перед ним извинится.
Мельник назвал так канцлера Германии из-за нежелания Шольца ехать в Украину после того, как там отказались принять президента ФРГ Штайнмайера. "Обиженная ливерная колбаса" - это дословный перевод устойчивого немецкого выражения "beleidigte Leberwurst spielen". Корректный перевод на русский - "строить из себя обиженного".
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