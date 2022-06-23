Мельник назвал так канцлера Германии из-за нежелания Шольца ехать в Украину после того, как там отказались принять президента ФРГ Штайнмайера. "Обиженная ливерная колбаса" - это дословный перевод устойчивого немецкого выражения "beleidigte Leberwurst spielen". Корректный перевод на русский - "строить из себя обиженного".