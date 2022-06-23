aA
Посол Украины в Берлине хочет извиниться перед Шольцем за то, что назвал его "обиженной ливерной колбасой". "Это высказывание, о котором я, оглядываясь назад, конечно, сожалею", - сказал Андрей Мельник в интервью Der Spiegel. Он добавил, что при встрече с Олафом Шольцем лично перед ним извинится.
Andrijus Melnikas
Andrijus Melnikas
© Imago / Scanpix

Мельник назвал так канцлера Германии из-за нежелания Шольца ехать в Украину после того, как там отказались принять президента ФРГ Штайнмайера. "Обиженная ливерная колбаса" - это дословный перевод устойчивого немецкого выражения "beleidigte Leberwurst spielen". Корректный перевод на русский - "строить из себя обиженного".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Украинский посол Мельник назвал канцлера Шольца "обиженной ливерной колбасой"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал...

Поддержка Украины в войне с Россией: в чем состоит план Германии?

"Это жестокая агрессия и очень жестокая война,...

Посол Украины: "В военном отношении Берлин бросил Киев"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил...

TOP новостей

Сообщается о том, что запрещенные товары в Россию нельзя возить и по дорогам: у границы очереди

Российское агенство Interfax сообщает о расширенных...

После ливня в Литве можно увидеть апокалиптические картины

Во вторник в Литве целые сутки шли дожди, местами...

Литовская таможня будет чаще проверять на рентгене въезжающие автомобили

Чтобы пресечь перевозку запрещенных товаров в Литву...

Президент Литвы по телефону говорил с Зеленским

Президент Литвы Гитанас Науседа , прибыв в Брюссель ,...

В выходные прогнозируют отличную погоду, такой в Литве в этом году еще не было

В четверг днем над Литвой установится зона высокого...