Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник требует, чтобы Берлин высказался за вступление его страны в НАТО. "Поскольку именно Германия несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, она должна сыграть ключевую роль в вопросе вступления Украины в НАТО - и при этом как можно скорее, без всяких оговорок", - заявил Мельник в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 18 апреля.
С точки дипломата, только принятие Украины в состав альянса может предотвратить новую масштабную войну в Европе. "Это станет холодным душем, который остудит все горячие головы в Кремле", - подчеркнул посол, добавив, что членство Украины в НАТО, по его мнению, является единственной гарантией того, что Москва не отважится на новое вторжение в его страну.
Возможные последствия вторжения России в Украину
В то же время дипломат призвал правительство Германии оказать Украине более существенную поддержку в конфликте с Россией.
"Мы ожидаем, что правительство ФРГ четко и ясно выскажет президенту Путину публичное предупреждение и объяснит ему все болезненные последствия новой военной интервенции", - заявил Мельник незадолго до начала запланированного на 19 апреля видеосовещания с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС.
Такими "болезненными последствиями" для Москвы, по словам украинского дипломата, могли бы стать "международный бойкот российского руководства и преследование его за военные преступления Международным уголовным судом", а также "тотальное экономическое эмбарго" на товары из России, в первую очередь, на импорт энергетических ресурсов.
Реакция в Германии на требования включить Украину в состав НАТО
Комментируя требования украинского посла в ФРГ, заместитель председателя фракции блока партий ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль (Johann Wadephul) отметил, что не считает возможным принять Украину в НАТО в ближайшее время. "Сейчас нужно пользоваться любой возможностью для деэскалации. Именно поэтому очевидно, что вступление Украины в альянс в ближайшее время на повестке дня стоять не будет", - подчеркнул депутат.
При этом Вадефуль добавил, однако, что Москва должна иметь в виду, что "любое нарушение суверенитета Украины повлечет за собой сплоченную политическую реакцию Запада".
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