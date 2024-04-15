Посол Украины призвал передать Киеву Patriot вслед за ФРГ

После решения передать украинской армии еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot Германия "должна показать другим странам, что настало время действовать, а не медлить", считает посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. "Решение Германии без промедления передать Украине третью огневую установку Patriot - это наша общая победа", - сказал дипломат в интервью изданию Der Spiegel, опубликованном в воскресенье, 14 апреля. Он поблагодарил правительство ФРГ.

"За последние две недели я провел множество переговоров. Послание было четким и недвусмысленным: Украина срочно нуждается в дополнительной противовоздушной обороне", - отметил дипломат.

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