Посол Украины призвал ФРГ к новым поставкам вооружений

От скорости и объема поставок военной помощи зависит безопасность Европы, подчеркнул украинский посол. "Поражение России является гарантией нормальной жизни в Европе", — отметил дипломат.
В то же время Макеев одобрительно отозвался о прежних поставках вооружений Германией, особо выделив "стратегический и долгосрочный" подход ФРГ вместе с партнерами по НАТО.
"Именно такой бесперебойный процесс необходим нам, чтобы добиться успеха на фронте", — указал посол Украины.
Танки Leopard 2, ЗСУ Gepard, БМП Marder и другая техника
Германия передала Киеву, среди прочего, 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами, 34 зенитные самоходные установки Gepard, 40 боевых машин пехоты Marder, а также зенитный ракетный комплекс Patriot и 2 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Такие данные представлены в регулярно обновляемом перечне военной поддержки Украины, размещенном на сайте правительства ФРГ.
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