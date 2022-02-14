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Руководство Украины может рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией, заявил в эфире BBC Radio 5 посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Vadimas Pristaiko
Vadimas Pristaiko
© AP / Scanpix

"Мы могли бы, особенно под угрозой нас могут к этому склонить. <...> Мы проявляем гибкость в поиске наилучшего выхода, если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы могли бы сделать", — сказал Пристайко в ответ на вопрос, может ли Украина рассматривать отказ от своей цели вступить в НАТО.

Посол отметил, что этими словами он "противоречит главному документу", — вступление в НАТО записано как цель в Конституции Украины. Пока не ясно, согласовывал ли Пристайко это заявление с официальным Киевом.

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В МИД Украины назвали слова посла вырванными из контекста. По словам спикера МИД Олега Николенко, ключевым вопросом для Украины остается вопрос гарантий безопасности, а "лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины" в НАТО. При этом ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями, отметил Николенко.

Позже Пристайко заявил, что Украина не будет пересматривать свою политику стремления вступить в альянс.

Отказ от принятия Украины в НАТО и отказ от размещения ударных комплексов на ее территории были среди условий, которые Россия предъявила США и альянсу в проекте договора по гарантиям безопасности. США в ответ заявляли, что НАТО придерживается политики «открытых дверей» — страны должны сами решать, хотят ли они вступать в альянс.

Президент Владимир Путин говорил, что в своих ответах НАТО и США "проигнорировали основные озабоченности России": требования, касающиеся недопущения расширения НАТО на восток и возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года. Путин считает, что принятие Украины в НАТО противоречит концепции неделимости безопасности, в соответствии с которой не допускается укрепление своей безопасности за счет других государств.

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