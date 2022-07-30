Как отметила посол США, Вашингтон видит все больше признаков того, Москва закладывает условия для попытки аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей Украины. Для чего "в удерживаемых Россией районах создаются марионеточные органы власти с целью проведения фиктивных референдумов или принятия декретов о присоединении к России", — приводит высказывание дипломата агентство AP. При этом, по словам Томас-Гринфилд, глава МИД России Сергей Лавров "даже заявил, что это военная цель России".

Американский дипломат раскритиковала те государства, которые заявляют, что "безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности другой", задавшись риторическим вопросом: как они тогда называют вторжение России в Украину. Она не назвала ни одной страны, но это мнение часто высказывали в ООН представители Китая. В частности, заместитель посла Поднебесной в ООН Гэн Шуан заявил на заседании Совбеза: "Попытки поставить собственную безопасность выше безопасности других, укрепить военные блоки, установить абсолютное превосходство… приведет только к конфликту и конфронтации, расколет международное сообщество".

Томас-Гринфилд также обрушилась на страны, которые призывают всех к дипломатии, не называя Россию. "Давайте скажем ясно: продолжающиеся действия России являются препятствием для разрешения этого кризиса", — подчеркнула она. И снова не стала называть ни одну страну, хотя такого подхода придерживаются значительное число государств в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, напоминает AP.