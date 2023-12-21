Посол США в НАТО: развитие отношений между Россией и КНДР вызывает беспокойство

Представитель США в НАТО Джулиан Смит заявила, что Северная Корея должна вызывать растущее беспокойство у НАТО, особенно на фоне укрепления отношений между КНДР и Россией.

"Мы наблюдаем, действительно в режиме реального времени, расширение отношений между этими двумя странами, которое, как мы полагаем, продлевает российскую военную агрессию в Украине", – заявила Смит журналистам на онлайн-брифинге.

По ее словам, США располагают новой информацией о том, что КНДР недавно поставила России еще больше вооружений для использования в войне в Украине.

"По нашей информации, КНДР поставила России более тысячи контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами, – сказала Смит. – Мы также опубликовали снимки, показывающие перемещение этих контейнеров из КНДР в Россию на кораблях".

Дипломат заявила, что у нее нет сомнений в том, что это оборудование будет использоваться для атак на украинцев.