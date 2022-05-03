"У США есть "в высшей степени заслуживающие доверия" разведданные о том, что Россия попытается аннексировать оккупированные сепаратистами Донецкую и Луганскую области "где-то в середине мая" и что есть планы создать аналогичную так называемую "народную республику" в Херсонской области...
В сообщениях говорится, что Россия планирует провести референдум о присоединении где-то в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона", - сказал Карпентер.
Карпентер добавил, что Россия, как сообщается, похищает местных чиновников, чтобы заменить их "группами, лояльными к Москве", а также исчезают "директора школ, журналисты, местные активисты, муниципальные чиновники".
"Недавно также поступали сообщения о том, что российские силы отключили интернет и доступ к некоторым сотовым телефонам в этих регионах, чтобы перекрыть поток надежной информации", - отметил посол.
В этих городах, по его словам, РФ "может попытаться провести фиктивные референдумы, чтобы попытаться добавить видимость демократической или избирательной легитимности".
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