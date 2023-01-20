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После заявления Нидерландов о готовности рассмотреть передачу Украине своих истребителей F-16, посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что ожидает широкую поддержку в США такого возможного решения союзников. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Delfi.
Посол США при ОБСЕ ожидает, что Штаты поддержат передачу истребителей F-16 союзников Украине
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Отвечая на вопрос, готова ли Администрация президента США Джо Байдена разрешить Нидерландам поставки Украине истребителей F-16, посол сказал:

“Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники - это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону - delfi), которые наши союзники внесли для Украины. И это было верно с самого начала войны, когда мы обсуждали унаследованные советские системы, до нынешнего периода, когда мы обсуждаем основные боевые танки и более сложные средства и системы противовоздушной и противоракетной обороны. И поэтому я ожидаю, что в Соединенных Штатах будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад”, - сказал Карпентер.

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На уточняющий вопрос, касается ли это также истребителей, посол ответил утвердительно.

Напомним, Нидерланды заявили о готовности рассмотреть передачу Украине истребители F-16, если Киев обратится с соответствующим запросом.

"Мы открыты, никаких табу нет", - сказал министр иностранных дел страны Вопке Хекстра.

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