Посол Израиля раскритиковал позицию ФРГ по голосованию в ООН

"(Израилю) нужна поддержка Германии", - заявил дипломат на партийном съезде земельного отделения партии Христианско-демократический союз (ХДС) в городе Хюрте федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. "Воздержаться при голосовании потому, что не можешь сказать прямо, что ХАМАС несет ответственность за эту жестокую резню, - недостаточно", - добавил Просор.

Критика Центрального совета евреев

Аналогично высказался глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер. На страницах газеты Der Tagesspiegel am Sonntag он указал на "разочарование евреев в Германии" и подчеркнул, что этим шагом Берлин поддержал "релятивистскую позицию ООН по отношению к Израилю".

По мнению Шустера, ФРГ стоило проголосовать против этой резолюции. Тогда "повторяемые как мантра заверения в солидарности с Израилем" имели бы силу и на фоне "встречного ветра со стороны ООН", указал Шустер.