Посол ЕС: Россия не передала дополнительные документы для одобрения "Спутника V" и признания ковид-сертификатов

"Ситуация остается неизменной. Работа по авторизации продолжается", ― сказал он.

По словам Эдерера, в России в первой половине прошлого года прошли две инспекции ЕМА, после чего европейский регулятор запросил дополнительные документы по "Спутнику", но, по данным посла, они еще не получены.

"Ситуация с ВОЗ иная, как мы понимаем, они получили необходимые документы. Мы надеемся, что и мы увидим необходимую документацию в EMA, думаю, все заинтересованы в как можно большем количестве вакцин, доступных в мире", ― сказал Эдерер.

Он добавил, что не изменилась и ситуация с взаимным признанием сертификатов о вакцинации. По его словам, в октябре между представителями России и ЕС прошла техническая онлайн-встреча по этому вопросу.

"Это была позитивная встреча, эксперты обсудили, как это сделать, Россия сообщила, что на политическом уровне заинтересована в достижении эквивалентности", ― сказал Эдерер. Он отметил, что Россия должна направить Евросоюзу письмо с просьбой о взаимном признании сертификатов, но пока в ЕС его не получили.

Европейский регулятор начал процесс регистрации «Спутника V» в марте 2021 года. Летом Reuters сообщило, что одобрение вакцины задерживается, поскольку ее разработчик ― Центр имени Гамалеи ― не предоставил EMA данные о клинических испытаниях препарата.

В октябре агентство сообщало, что российскую вакцину могут одобрить в Европе не раньше первого квартала 2022 года. По словам замглавы центра имени Гамалеи Дениса Логунова, ЕМА дала положительное заключение на клинические исследования "Спутника V".

В середине декабря представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что ВОЗ получила от Российского фонда прямых инвестиций все необходимые документы по регистрации "Спутника V". Ранее процесс одобрения вакцины ВОЗ несколько раз приостанавливался.