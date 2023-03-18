Посол ЕC в ООН: политика РФ ведет к повышению цен на продовольствие

Черноморская зерновая инициатива – это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна и других сельхозпродуктов из Украины по Черному морю. Частью соглашения между Россией и ООН, в частности, также является снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Соглашение истекает в субботу, 18 марта.

Мартин Гриффитс, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам, посвятил свое выступление важности этого соглашения. Он сказал, что подписание этого соглашения в прошлом году явилось важным шагом в борьбе с глобальным продовольственным кризисом. Сразу после начала вторжения России в Украину экспорт зерна из Украины прекратился, и цены на продовольствие в мире сильно подскочили.

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«Соглашение “успокоило” рынки, и цены на продукты питания продолжили падать, — напомнил Гриффитс. — За время действия Черноморской зерновой инициативы с августа прошлого года около 25-ти миллионов тонн сельхозпродуктов были экспортированы из Украины. Всемирная продовольственная программа смогла направить более полумиллиона тонн пшеницы для гуманитарных целей в Афганистан, Эфиопию, Кению, Сомали и Йемен».

По словам Гриффитса, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его команда делают все возможное, чтобы инициатива была продлена. Соглашение заключено не напрямую между Россией и Украиной, а через посредников, которыми стали Турция и ООН. Во время переговоров о ее продлении между сторонами выявились разногласия. Россия заявляет, что многие страны, в связи с международными санкциями, препятствуют экспорту ее сельхозпродуктов, включая удобрения. РФ требует продлить соглашение только на 60 дней.

«Подытоживаю: если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины по морскому гуманитарному коридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающую российский сельскохозяйственный экспорт», — заявил на заседании Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя.

Однако другие участники заседания отметили, что российские сельхозпродукты санкциями не облагаются, и что России просто выгоден рост цен на продовольствие в мире.

«Мы знаем, и остальной мир знает, что российский экспорт продовольствия находится по меньшей мере на таком же уровне, как до войны, — сказала на заседании постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. — Когда российское правительство заявляет, что России не дают экспортировать зерно и удобрения, цифры показывают, что это совсем не так. Мы предприняли серьезные усилия для того, чтобы устранить все препятствия для российского экспорта в государственном и частном секторах. Так что санкции для экспорта не являются проблемой».

Подобную же точку зрения высказал и представитель Евросоюза при ООН Олаф Скуг.

«Экспорт удобрений исключен из санкций, — сказал он на заседании Совета безопасности. — Данные ООН показывают, что общий экспорт российских удобрений в развивающиеся страны оставался стабильным по обьему в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, по данным Всемирной сельскохозяйственной организации, российские доходы от экспорта удобрений увеличились на 70% в первые 10 месяцев прошлого года по сравнению с таким же периодом в 2021 году. Россия забыла упомянуть, что облагает налогами и квотами свое зерно и удобрения. Это приводит к искусственному повышению мировых цен и к повышению доходов российских компаний в ущерб наиболее нуждающимся людям на планете».

Украинский представитель подчеркнул, что в Украине сложились тяжелые условия для сельского хозяйства — 50 тыс. кв. километров сельхозугодий в стране оказались непригодными, так как либо загрязнены минами и неразорвавшимися снарядами, либо недоступны в связи с боевыми действиями.

Но, несмотря на это, Украина продолжает выполнять свои обязательства в рамках Черноморской зерновой инициативы, сказал постпред Украины при ООН. По словам Сергея Кислицы, Украина могла бы экспортировать 6 миллионов тонн зерна в месяц — но экспортирует только 3,4 миллиона тонн, так как Россия намеренно затягивает инспекции судов с сельхозпродуктами, которые идут по гуманитарному коридору.

«Черноморская зерновая инициатиава должна быть возобновлена 18 марта либо на 120 дней, как было предусмотрено ранее, либо бессрочно, — заявил Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН. — И ее объем должен быть расширен. Должны быть включены другие украинские порты в Николаевской области. Сегодня уже более 30 стран ЕС присоединились к инициативе по экспорту зерна из Украины».