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Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс, сообщает русская служба Би-би-си.
Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс
© Reuters / Scanpix

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса.

Официального ответа стоит ожидать через несколько недель.

По правилам, для вступления в блок нового члена, необходимо единогласное одобрение всех союзников.

В случае положительного решения, процедура ратификации, по мнению дипломатов, может занять около года.

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