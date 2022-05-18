Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса.
Официального ответа стоит ожидать через несколько недель.
По правилам, для вступления в блок нового члена, необходимо единогласное одобрение всех союзников.
В случае положительного решения, процедура ратификации, по мнению дипломатов, может занять около года.
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