Как сообщил на брифинге в медиа-центре Украина-Одесса директор департамента экологии и природных ресурсов областной государственной администрации Павел Буланович, об этом свидетельствуют результаты исследования морской воды.

"По микробиологии есть предостережения. Сегодня выявлены три пробы, содержащие сальмонеллу, возбудители кишечные инфекции (ротавирусы - УНИАН). Пробы были взяты в Одессе – в районе пляжа "Ланжерон" и на 16-й станции Большого Фонтана, также – В Одесской области – в городе Черноморск", - сказал Буланович.

Он акцентировал, что такие показатели характерны для пляжей Одессы, разве что, в конце августа.

По словам чиновника, сейчас в море много грязи мусора, трупов погибших животных. В частности, только за последние два дня обнаружены три трупа оленей и косуль - в Одессе (в Маячном переулке) и еще в двух населенных пунктах Одесской области - недалеко от областного центра.

Он подчеркнул, что населению категорическое запрещено посещать побережье Черного моря и, а тем более - купаться. Кроме того, нельзя употреблять морепродукты (мидии, рапаны), в частности, приобретенные на стихийных рынках.

"Это подвергает опасности – может начаться цепная реакция (инфицирование – УНИАН), с которой будет очень трудно справиться", - подчеркнул Буланович.

По словам главного государственного ветеринарного инспектора Одесской области Анжелы Ткаченко, специалисты принимают соответствующие меры для того, чтобы не допустить к обороту опасные продукты. В частности, в конце прошлой недели более 200 кг рыбы не допустили к продаже. Речь о соленой, копченой и вяленой рыбе, которая не имела соответствующих документов. Чиновница отметила, что употребление такой некачественной продукции приведет к тяжелому заболеванию – ботулизму.

Как добавила Ткаченко, сейчас готовятся комплексные проверки рынков региона, по недопущению торговли соответствующей свежей рыбой.