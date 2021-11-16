Премьер-министр страны Борис Джонсон предупредил, что Соединенное Королевство "не позволит запугать себя террористам". "Мы никогда не пойдем на уступки тем, кто хочет нас расколоть с помощью бессмысленных преступлений", — заявил Джонсон.

Взрыв в Ливерпуле 14 ноября полиция расследует как теракт, заявил представитель контртеррористического подразделения Расс Джексон. Он сообщил, что личность предполагаемого террориста установлена, но его имя не раскрывается в интересах следствия.

Взрыв у клиники в Ливерпуле



Утром 14 ноября рядом с клиникой акушерства и гинекологии в Ливерпуле взорвалось самодельное устройство в такси. В результате погиб пассажир, который после "подозрительных действий" был заперт в автомобиле водителем. По данным антитеррористического подразделения полиции, взрывное устройство соорудил сам погибший. Таксист получил легкие ранения.

Взрыв произошел в День поминовения, незадолго до начала "минуты молчания" в память о погибших британских военнослужащих. По одной из версий, пассажир намеревался взорвать машину у кафедрального собора в центре Ливерпуля, где проходило богослужение, но такси не смогло подъехать к зданию. Британская полиция задержала четверых предполагаемых сообщников террориста — мужчин от 20 до 29 лет.