После войны домой могут не вернуться 3 миллиона украинцев. Что будет с экономикой?

Число украинских беженцев за границей может достигать 6,7 миллиона человек. И чем дольше будет продолжаться война, тем больше они задумываются о начале новой жизни в стране пребывания. Украина рискует навсегда потерять сотни тысяч, а то и миллионы граждан.
5 сентября Центр экономической стратегии (ЦЭС) представил исследование настроений украинских беженцев, а также проанализировал, сколько из них не вернутся на родину после завершения войны.
По их расчетам, Украина может недосчитаться до 3,3 миллиона своих граждан. Более того, часть украинских семей после завершения войны будет воссоединяться за границей, а это значит, что часть мужчин после снятия ограничений уедут из страны к женам и детям.
Сколько?
Даже в мирное время подсчитать точное количество украинцев большая проблема. Полноценную перепись населения в стране проводили только раз – в 2001 году. Перепись показала, что в то время в Украине проживало 48,5 миллиона человек.
С тех пор точное количество населения никто не измерял, и с течением времени неточности в демографических расчетах только увеличивались, а данные Государственной службы статистики становились все менее релевантными.
После начала российского вторжения в 2014 году у Украины не было возможности посчитать, как менялось население на временно оккупированных территориях, что добавило еще больше неопределенности к данным Госстата.
По последним расчетам службы, на 1 февраля 2022 года на неоккупированной на тот момент территории страны проживало 41,13 миллиона человек.
После 24 февраля 2022 года сосчитать точное количество украинцев стало невозможно в принципе. Прежде всего, потому, что у государства нет информации о количестве бежавших от войны за границу.
По данным Госпогранслужбы Украины, количество выездов из страны на 1,6 миллиона человек больше, чем количество пересечений границы в сторону Украины. Но эти данные не полны, ведь не учитывают тех людей, которые выехали из страны не из-за официальных пунктов пропуска, а, например, из-за временно оккупированных территорий или РФ.
Да и данные украинских пограничников разительно отличаются от данных пограничников стран ЕС, с которыми граничит Украина. На последние, в частности, ссылается Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по оценкам которого количество людей, пересекших западную границу Украины после 24 февраля прошлого года, составляет 3,8 миллиона человек.