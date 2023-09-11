После войны домой могут не вернуться 3 миллиона украинцев. Что будет с экономикой?

Число украинских беженцев за границей может достигать 6,7 миллиона человек. И чем дольше будет продолжаться война, тем больше они задумываются о начале новой жизни в стране пребывания. Украина рискует навсегда потерять сотни тысяч, а то и миллионы граждан.

5 сентября Центр экономической стратегии (ЦЭС) представил исследование настроений украинских беженцев, а также проанализировал, сколько из них не вернутся на родину после завершения войны.

По их расчетам, Украина может недосчитаться до 3,3 миллиона своих граждан. Более того, часть украинских семей после завершения войны будет воссоединяться за границей, а это значит, что часть мужчин после снятия ограничений уедут из страны к женам и детям.

Сколько?

Даже в мирное время подсчитать точное количество украинцев большая проблема. Полноценную перепись населения в стране проводили только раз – в 2001 году. Перепись показала, что в то время в Украине проживало 48,5 миллиона человек.