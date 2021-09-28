Это американские, канадские и польские военные из контингента KFOR. По данным Pink и Kosovo Online, цель их прибытия пока не ясна. Неизвестно, планируют ли военные KFOR ”заменить” спецназ Косово на КПП и означает ли это, что от него потребуют покинуть занятые позиции.

”KFOR внимательно следят за ситуацией в Косово и по-прежнему сфокусированы на выполнении своего мандата, вытекающего из резолюции 1244 Совета Безопасности ООН от 1999 года — обеспечивать безопасность и свободу передвижения для всех сообществ, проживающих в Косово. KFOR увеличили число и продолжительность регулярных патрулей на территории Косово, включая его север”, — заявили в миссии НАТО.

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Силы НАТО прибыли на КПП ”Ярине” после заявления президента Сербии Александра Вучича. Он потребовал от альянса за 24 часа отреагировать на конфликт на границе с Косово, пригрозив в обратном случае задействовать собственные силы.

Конфликт между Сербией и Косово обострился из-за номерных знаков. Власти непризнанной республики потребовали не пропускать автомобили с сербскими номерами и обязать владельцев менять их на временные косовские номера.

Этнические сербы, живущие на севере Косово, остались недовольны этим требованием и заблокировали погранпереходы Ярине и Брняк. В результате Косово направило в пограничную зону полицейский спецназ. Сербия в ответ привела свои войска в боевую готовность.

Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Ее признали большинство стран Евросоюза и США. Белград независимость Приштины не признает, напоминает РБК.