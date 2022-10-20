После массированных ударов армии РФ по энергетической инфраструктуре Украины власти страны вводят ограничения потребления электроэнергии.
Начиная с 20 октября, они будут действовать с 7 часов утра до 10 вечера, сообщили в компании "Укрэнерго".
Отключения будут поочередными и продлятся не более четырех часов в каждом конкретном районе. О графике отключений жители могут узнавать на сайтах своих региональных энергокомпаний, но точные данные о времени отключения пока есть не везде.
В регионах Украины уже начал действовать график ограничения потребления электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Энергетики добавили, что после четырехчасового отключения возможно повторное прекращение подачи электричества еще через четыре часа.
В некоторых районах Киева света не было уже этой ночью.
"Укрэнерго" называет решение об отключении электричества вынужденным шагом. В компании подчеркивают, что с 10 октября на украинскую энергосистему было совершено больше атак, чем за восемь месяцев войны.
В некоторых городах Украины, в частности, в Тернополе и Киеве, часть электротранспорта не выйдет на маршруты. В Сумах отключат подачу воды.
Украинцев также снова призвали минимизировать использование электроэнергии в вечерние часы пик, тог есть с с 17:00 до 22:00. В это время ограничения будут самыми строгими, в некоторых городах обещают частично отключить уличное освещение.
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