После трехлетнего перерыва в Латвии пройдет Женское ралли: начался прием заявок

Организаторы обещают объединить атмосферу фестиваля с духом соревнования и азарта, создав игру на ориентирование, во время которой у участниц будет возможность продемонстрировать свои способности планирования, эрудицию и находчивость. Игра позволит участницам открыть красивые места в Латвии или увидеть их с другого ракурса.

По ходу соревнований в машине могут находиться столько членов группы поддержки без возрастного ограничения, сколько разрешено в удостоверении о регистрации транспортного средства. Автомобиль должен соответствовать всем требованиям о безопасности, иметь действительный техосмотр и страховой полис OCTA.

В этом году пройдет 13-е Женское ралли – предыдущее мероприятие состоялось в 2020 году. Всего за эти годы в ралли стартовали более 14 300 участниц.

Подать заявку на "Женское ралли-2024" можно, пройдя по ссылке https://sieviesurallijs.eu. Регистрация закроется 7 марта в 23:59. Организаторы призывают желающих подавать заявки заранее по сниженной цене.

Женское ралли состоится в Латвии 9 марта. В ралли смогут принять участие команды подруг, команды от предприятий или коллективы. Правило одно: все участницы – женщины.

“События как в Латвии, так и мире, повлияли на проведение ралли в последние три года. Теперь пришло время для рестарта и возвращения Женского ралли на дороги Латвии”, – заявил главный организатор мероприятия Юрис Кокайнис.

По его словам, Женское ралли – это фестиваль и веселое времяпровождение, во время которого в азартной игре и с соблюдением правил дорожного движения определят самые эрудированные, успешные и творческие экипажи.

Сама игра начнется 9 марта в 11:00, когда она активируется в приложении Roadgames.

Приложение можно скачать в Google Play и AppStore. Информацию о подключении участницы получат после регистрации и оплаты взноса за участие (регистрация на сайте www.sieviesurallijs.eu). До игры участницы смогут ознакомиться в приложении с территорией, где состоится ралли, и заданиями. Место, откуда стартовать, экипажи смогут выбрать сами, а выполнять задания до 17:00.