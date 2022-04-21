Глава государства Эмманюэль Макрон и его основная соперница Марин Ле Пен (правопопулистское Национальное объединение) в четверг, 21 апреля, вступили в завершающий этап агитации перед вторым туром выборов президента Франции 24 апреля.

Накануне вечером состоялись трехчасовые теледебаты с их участием, в ходе которых основное внимание было сосредоточено на вопросах выстраивания взаимодействия с РФ, отношении к исламу и миграции.

По мнению аналитиков, теледуэль играла большую роль, поскольку, как отмечают социологи, более 10% жителей страны, собирающихся прийти на избирательные участки, еще не определились, за кого отдать голос. Предвыборная кампания продлится еще два дня. Суббота, 23 апреля, во Франции - день тишины.

"Вы зависите от Путина"

В ходе дебатов Макрон сосредоточился на репутации и более ранних фактах биографии Ле Пен, она - на работе его кабинета.

"Вы зависите от российского правительства, зависите от (президента России Владимира. - Ред.) Путина", - сказал французский лидер, обращаясь к сопернице. "Когда вы говорите с Россией, вы говорите со своим банкиром", - отметил он.

В 2014 году Национальному фронту (позднее - Национальное объединение) Ле Пен был выдан кредит в размере 9,4 млн евро в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ). Кроме того, политик обращалась, в том числе и к российским банкам после того, как все французские фининституты отказались кредитовать ее избирательную кампанию в преддверии президентских выборов в 2017 году.

В среду, 20 апреля, соратники находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального опубликовали в Twitter серию записей о президентских выборах во Франции. В них политик призвал голосовать за Макрона и выступил против Ле Пен. Оппозиционер обвинил соперницу французского президента в "продаже политического влияния" Путину.

В ходе дебатов Макрон спросил Ле Пен, на каком основании она ранее называла Крым частью России. "Почему вы это сделали?" - поинтересовался он. "По международным законам мы нечасто признаем территории, которые были аннексированы силой", - отметил французский лидер.

Марин Ле Пен в ответ заявила, что считает себя "абсолютно и полностью свободной женщиной", добавив, что ее партия взяла кредит у ПЧРБ только потому, что не могла найти финансирование во Франции.

Марин Ле Пен - о запрете мусульманских женских головных уборов

Своего пика дебаты достигли, когда Марин Ле Пен заявила, что в случае победы воплотит в жизнь спорную политику запрета на ношение мусульманских женских головных уборов в общественных местах, назвав их "униформой, навязанной исламистами".

Макрон в ответ парировал: "Вы развяжете гражданскую войну, если сделаете это. Я говорю это искренне".

Лидер Национального объединения также поклялась положить конец "анархической и массовой" иммиграции во Францию, утверждая, что эта тенденция усугубляет преступность, которая, по словам ультраправого политика, становится "невыносимой" для жителей страны.

"Моцарт от финансов"

Кроме того, Ле Пен назвала Макрона "Моцартом от финансов", заявив, что тот оставил стране "плохое" экономическое наследство в виде госдолга в 600 млрд евро.

"Вы никогда не объясняете, как вы будете финансировать свои проекты, и вы не честны с людьми", - в свою очередь заметил французский лидер, обращаясь к сопернице.

"На карту поставлена судьба ЕС"

Говоря о судьбе ЕС, Марин Ле Пен подчеркнула, что настаивает на сохранении Франции в составе Евросоюза, однако хочет преобразовать блок в "союз наций".

"Ваша политика направлена на выход из Европы", - возразил Эмманюэль Макрон, назвав предстоящие выборы "референдумом за или против ЕС".

"Макрон атакует, Ле Пен - в обороне", - прокомментировала итоги дебатов газета Le Parisien. Леволиберальная Liberation в свою очередь отметила, что позиция Ле Пен была "расплывчата по многим вопросам", а Макрон - "высокомерен".

В четверг, 21 апреля, у президента Франции запланирована встреча с избирателями на севере Парижа, у Ле Пен - митинг в Аррасе на севере страны.

Социологи говорят об отрыве Макрона

По данным, представленным избирательной комиссией Франции 11 апреля после обработки 96% бюллетеней действующий глава государства заручился поддержкой 27,41% избирателей. У его основной соперницы - 24,03%. Третье место в гонке по итогам первого тура выборов занял лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, которого поддержал каждый пятый избиратель (21,57%).

Представители традиционных партий - социалисты и консерваторы - потерпели историческое фиаско. Мэр Парижа Анн Идальго, представлявшая Французскую социалистическую партию, получила 1,7%, кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс поддержали 4,75%.

Макрон является фаворитом на победу во втором туре, большинство опросов говорят о его отрыве более чем в 10%, отмечают социологи. В случае победы Эмманюэль Макрон станет первым президентом Франции, переизбравшимся на второй срок со времен Жака Ширака в 2002 году.