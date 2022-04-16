После сообщения о затоплении крейсера "Москва" Россия ударила по Киеву. Что известно

Глава Киевской областной администрации Александр Павлюк в пятницу подтвердил, что российские войска обстреляли объекты в Киевской области. "Только сегодня нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области, — сказал он в эфире украинского телевидения. — Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам".

Павлюк рекомендовал отложить возвращение жителей в Киев "на более спокойные времена". "Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения, — сказал он. — Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине".

38-летний Кирилл, рабочий местной автомастерской, рассказал агентству Рейтер, что видел три взрыва в промышленном здании из-за дороги. После этого начался пожар, который в конце концов был потушен пожарными. "Здание горело, и мне пришлось спрятаться за своей машиной", — сказал он, показывая на разбитые стекла и осколки металла, разбросанные по дороге.

Журналист Франс-пресс, который работает на месте событий, рассказал, что в результате удара был поврежден военный завод неподалеку от международного аэропорта "Киев" в районе Жуляны. "Около 01:30 ночи мне позвонил по телефону мой охранник, — сказал этому агентству 47-летний владелец деревообрабатывающей мастерской Андрей Сизов. — Моего сотрудника, который был в офисе, сбило с ног взрывной волной".

Месть за "Москву"?



По мнению Сизова, таким образом Россия мстит за затопление военного корабля "Москва". Украинские власти официально не комментируют информацию о том, какие именно объекты в Киеве были поражены, однако в открытых источниках есть информация о том, что "Визар" действительно имеет отношение к производству ракет "Нептун".

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что "ночью высокоточные ракеты большой дальности морского базирования "Калибр" поразили военный объект в окрестностях Киева". По его словам, удар был направлен на украинский военный объект "Визар", производящий и ремонтирующий зенитные и противокорабельные ракетные комплексы.

При этом Россия утверждает, что налет на Киев стал ответом на несколько обстрелов российских приграничных областей, произошедших в четверг; в них Москва обвиняет украинских военных. В том числе российские чиновники обвинили Украину в обстрелах села Климово на границе Брянской области, в результате чего были ранены восемь человек. "Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории", — заявил по этому поводу Конашенков.

На этой неделе российское министерство обороны пригрозило атаковать "центры принятия решений, в том числе, и в Киеве", если Украина будет поражать цели на территории России.

В Киеве отрицают, что обстреливали российские села и настаивают, что подобные утверждения призваны оправдать новые нападения России на различные объекты в Украине. Украинский центр противодействия дезинформации при СНБО назвал заявления России кампанией по "нагнетанию антиукраинской истерии".

В пятницу Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись, которую она называет прослушкой разговора одного из российских военных. В ней он якобы признается своей жене, что обстрел села Климово — "это наши херачат". Министерство обороны России эти утверждения не комментировало.