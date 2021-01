После штурма Капитолия в США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

В США после штурма Капитолия сторонниками проигравшего выборы президента страны Дональда Трампа было возбуждено как минимум 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Об этом сообщил в ночь на понедельник, 11 января, конгрессмен Джейсон Кроу на своей странице в Twitter по итогам своего телефонного разговора с министром армии США Райаном Маккарти.

Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures.