После серии взрывов у школы в Кабуле погибли десятки человек

В результате серии взрывов у средней смешанной школы для девочек и мальчиков Саид-аль-Шухада в районе Даште-Барчи на западе столицы Афганистана погибли минимум 40 человек, еще десятки ранены. Об этом в субботу, 8 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства внутренних дел страны.

В свою очередь другой официальный представитель МВД Афганистана — Тарик Ариан — уточнил, что по крайней мере 52 раненых доставлены в больницы. Среди пострадавших — большое число школьниц.

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Первый из взрывов произошел в районе 16.27 по местному времени (14.57 мск). Та, часть города, где он прогремел, населена преимущественно мусульманами-шиитами. В последние годы она неоднократно подвергалась атакам боевиков, связанных с "Исламским государством".

Миссия ЕС: речь идет об акте терроризма

О том, как произошли взрывы, поступают противоречивые сведения. По одним данным, речь шла о ракетной атаке. По другой — о взрывном устройстве, заложенном в автомобиле. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

Между тем оценку произошедшему дала в Twitter миссия ЕС в Афганистане: "Ужасное нападение в районе Даште-Барчи в Кабуле является отвратительным актом терроризма".

США выводят остатки контингента

Нападение произошло в условиях, когда полиция и военные в Кабуле приведены в состояние повышенной боевой готовности, после того как Вашингтон в апреле подтвердил готовность вывести остатки своего контингента из страны к 11 сентября.

Между тем 3 мая талибы начали наступление близ административного центра провинции Гильменд — города Лашкаргах. Боевикам "Талибана" сначала удалось добиться успеха, но солдаты правительственной армии перешли в контратаку, воспользовавшись поддержкой с воздуха. Согласно сообщениям, США перебросили в Афганистане еще около десятка боевых самолетов для прикрытия вывода американских и коалиционных войск с Гиндукуша.

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США подчеркивалось, что любые нападения талибов на иностранные войска в период их вывода встретят решительный отпор.