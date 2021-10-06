Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вечером во вторник, 5 октября, объявил в своем Telegram-канале, что накануне - в день маcштабного сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера Whatsapp - более 70 млн новых пользователей зарегистрировались в Telegram.

По словам Дурова, в частности, в Северной и Южной Америке миллионы пользователей попытались в одно и то же время зарегистрироваться в созданном им мессенджере, что привело к замедлению его работы.

Масштабный сбой в работе Facebook

Из-за масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram, а также мессенджера Whatsapp их пользователи в течение несколько часов не могли открыть свои аккаунты. Кроме того, некоторые сотрудники компании Facebook не могли физически попасть в свои офисы, так как их электронные ключи не работали.

По словам Павла Дурова, Telegram является "самой крупной независимой платформой для отправки сообщений". "Мы не подведем вас тогда, когда это сделают другие", - написал он.

Критика Telegram из-за блокировки бота "Умного голосования"

В конце сентября Telegram столкнулся в России с волной критики после того, как во время выборов в Госдуму РФ мессенджер заблокировал бот "Умного голосования"команды оппозиционера Алексея Навального, который давал рекомендации избирателям, не желающим победы кандидатов от партии "Единая Россия".

Тогда Дуров обосновал это решение бессмысленностью борьбы с российским регуляторомбез поддержки Apple и Google и указал, что требование российских властей удалить Telegram-бот "не было явно неконституционным".