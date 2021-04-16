О плане провести референдум в первую половину срока полномочий нового парламента Шотландии, то есть до конца 2023 года, говорится в манифесте (предвыборной программе) Шотландской национальной партии (ШНП), который был обнародован в четверг, ровно за три недели до выборов парламента Шотландии.

"Если после этих выборов в парламенте Шотландии будет простое демократическое большинство за референдум о независимости, то у Бориса Джонсона или кого бы то ни было не будет демократических, электоральных или моральных оправданий, чтобы лишать народ Шотландии права определять свое будущее", — заявила, представляя публике предвыборный манифест, лидер ШНП и глава правительства Шотландии Никола Стерджен.

При этом Стерджен подчеркнула, что прежде всего стране все же надо выбраться из коронавирусного кризиса, и все свои силы ее правительство намерено прежде всего отдать борьбе с пандемией.

В 2014 году в Шотландии уже был референдум, и сторонники независимости его проиграли, но после референдума о брексите Никола Стерджен заявила — и продолжает постоянно заявлять — что Шотландия, голосовавшая против выхода из ЕС, должна получить право на самоопределение.

Проект закона о референдуме ШНП внесла в парламент в Эдинбурге еще в марте, о планах провести его в первую половину срока полномочий нового парламента Стерджен с соратниками тоже уже говорили неоднократно.

Но теперь этот план оформлен в виде предвыборного обещания, и избиратели ШНП, голосуя за эту партию, будут знать, что одновременно голосуют и за новый референдум о независимости.

Что касается большинства в новом составе шотландского парламента, то ШНП и еще две партии, выступающие за независимость, по данным социологов, вполне могут его завоевать на выборах 6 мая.

И это пугает и Лондон, и противников разрушения 314-летнего союза Шотландии и Англии в самой Шотландии.

"На кону — ближайшее и далекое будущее не только Шотландии, но и всего Соединенного Королевства. Поэтому, когда я говорю, что это — самые важные выборы из тех, в которых я участвовал, не думайте, что я кричу "волки!" Я говорю предельно серьезно и искренне", — написал в обращении к избирателям в газете Scotsman лидер шотландских тори Дуглас Росс.

В то же время по закону о шотландской автономии на проведение референдума нужно согласие Лондона, то есть правительства и парламента Британии.

Перед референдумом 2014 года правительство Дэвида Кэмерона дало такое согласие с условием, что вопрос будет закрыт по крайней мере на ближайшее поколение.

Сейчас новый премьер-министр Борис Джонсон решительно отметает вопросы о новом референдуме и говорит, что его не будет по крайней мере до следующих выборов Палаты общин в 2024 году. Если эти выборы опять выиграют тори и Джонсон — то не будет и дальше.

Никола Стерджен при этом подчеркивает, что не хочет идти по пути Каталонии и намерена организовать референдум строго по закону, то есть, добиться согласия Лондона — либо путем политического давления, через победу на выборах, либо через суд.

"Проект Любовь"



Правительство Джонсона, наоборот, запустило целую программу укрепления союза составных частей Британии. Министр по делам Шотландии Алистер Джек в интервью изданию Politico назвал ее "Проект Любовь".

Главная часть этой программы — создание специального фонда, из которого Лондон будет напрямую, минуя власти автономий, выделять деньги на разные проекты развития муниципалитетам в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

Это, по мысли Джонсона и его соратников, продемонстрирует рядовым гражданам важность и выгоды союза четырех "наций" или "стран", как их называют в самой Британии.

"Мы укрепляем союз, такова общая политика правительства. Мы видим, что союз наших наций несет очень много выгод, просто мы, возможно, недостаточно громко о них говорим", — сказал Алистер Джек Politico.

Опросы показывают, что шансы добиться уверенной победы на выборах 6 мая у сторонников независимости Шотландии довольно велики.

Парламент Шотландии избирается на пять лет по сложной, смешанной системе: 73 депутата — по одномандантным округам, 56 — по восьми многомандатным округам. Поэтому просто привести рейтинги партий для понимания предвыборного расклада было бы недостаточно: британские социологи и политологи делают сложные расчеты и "проекции", чтобы понять, сколько мест может получить та или иная партия.

Согласно этим расчетам, по состоянию на середину апреля эксперты обещают ШНП и еще одной партии сепаратистов, зеленым, вместе уверенное, хоть и не огромное большинство — около 73 мест из 129. Еще несколько мандатов может взять партия Альба, которую только что создал бывший лидер ШНП Алекс Салмонд — он тоже за независимость Шотландии.

Сейчас у ШНП — 61 мандат из 129, то есть меньшинство, но она правит при поддержке шести депутатов-зеленых.

Шаткое большинство сепаратистов



Даже если партии шотландских сепаратистов и победят на выборах, а затем еще и добьются нового референдума, успех на нем им по-прежнему не гарантирован.

В 2014 году сторонники сохранения Великобритании победили на референдуме со счетом 55% на 45%.

Еще совсем недавно могло показаться, что пандемия неожиданно, но основательно развернула ситуацию в пользу Николы Стерджен и ее единомышлеников: с начала июня прошлого года до конца февраля этого года 23 опроса подряд показали, что сторонники независимости — в большинстве.

Но затем случился публичный конфликт между Стерджен и ее предшественником на посту лидера ШНП Алексом Салмондом (пересказ подробностей был бы ненужным отступлением от темы), и в опросах снова пошла чересполосица: то впереди с крохотным перевесом — сепаратисты, то — сторонники союза.

Это в глазах многих стало очередным примером легкомысленности электората: мелкий политический скандальчик влияет на расклад в фундаментальнейшем, судьбоносном вопросе.

В последний месяц, начиная с середины марта, сторонники отделения Шотландии снова стабильно, опрос за опросом, оказываются в большинстве, но перевес у них совсем небольшой, 1-2%, при довольно большой, от 5% до 11%, доле неопределившихся.