На парламентских выборах в Германии возможна сенсация. За четыре недели до намеченных на 26 сентября выборов в бундестаг в лидеры выходит Социал-демократическая партия (СДПГ), входящая в состав правящей коалиции, а у ее кандидата в канцлеры Олафа Шольца появился реальный шанс возглавить новое правительство после ухода Ангелы Меркель.

На финишной прямой партия Шольца сделала рывок, сравнявшись, а по результатам некоторых опросов, и вовсе обойдя консервативный блок ХДС/ХСС. В последние дни августа СДПГ и ХДС/ХСС идут ноздря в ноздрю, с результатом около 23 процентов, но тенденция в пользу социал-демократов. Как так получилось, что СДПГ, у которой в конце июня было 14 процентов, за два месяца вышла с третьего места на первое?

Шольц побеждает на первых теледебатах

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Серия телевизионных дебатов кандидатов в канцлеры — неотъемлемая часть избирательной кампании по выборам в бундестаг. Раньше их называли "дуэль", а теперь немцы привыкают к слову "триэль", поскольку лидирующих партий впервые в истории ФРГ оказалось три — добавились "зеленые". И хотя дебаты не имеют решающего значения, на этих выборах к ним привлечено особое внимание, поскольку исход голосования непредсказуем.

По итогам первых теледебатов, прошедших в воскресенье, 29 августа, на частных телеканалах RTL и n-tv, социологи отдали первое место Олафу Шольцу. По итогам блиц-опроса, проведенного социологической службой Forsa, его назвали победителем 36 процентов респондентов. На втором месте — сопредседатель оппозиционной партии Союз-90/"Зеленые" и кандидат в канцлеры Анналена Бербок c 30 процентами, а недавний фаворит гонки, глава ХДС Армин Лашет, с 25 процентами оказался на третьем месте. Дебаты укрепили имидж Шольца как нынешнего лидера симпатий избирателей. Главными темами дебатов стала внутренняя политика, Россия и Украина не упоминались.

Какую ошибку совершил Лашет?

Успех кандидата в канцлеры от социал-демократов стал для многих неожиданным. По мнению обозревателей, причина не столько в нем, сколько в слабости его главных соперников. Так, Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия, считается спорным кандидатом даже в собственной партии. Он лишь в начале 2021 года возглавил ХДС после долгой внутрипартийной борьбы, на подготовку под него избирательной кампании времени оставалось мало.

По результатам опросов, большинство членов партии хотели видеть кандидатом в канцлеры другого — главу сестринской партии Христианско-социальный союз (ХСС) и премьера Баварии Маркуса Зедера. Кроме того, Лашет считается продолжателем политики Меркель, а часть избирателей желает корректировки курса.

Политик допустил имиджевую ошибку. В июле во время визита в район катастрофического наводнения на западе страны, жертвами которого стали десятки людей, камеры сняли, как в момент, когда президент ФРГ выражал соболезнования пострадавшим, Лашет на заднем плане смеялся о чем-то со своими спутниками. Ему пришлось извиняться, рейтинг партии вскоре после этого начал падать, хотя инцидент вряд ли был единственной причиной.

Кличко едет спасать партию Меркель от поражения?

С началом решающей фазы кампании консерваторы заметно нервничают, в СМИ обсуждают, стоит ли блоку ХДС/ХСС пойти на беспрецедентный шаг — сменить на финишной прямой кандидата в канцлеры, выставив Зедера вместо Лашета. Пока это выглядит маловероятным. Некоторые лидеры партии требуют срочно вносить коррективы в избирательную кампанию.

Дошло до того, что впервые помочь кандидату в канцлеры ФРГ от правящей партии призвали украинского политика. В субботу, 4 сентября, мэр Киева и бывший профессиональной боксер Виталий Кличко, у которого хорошие связи с ХДС, примет участие в мероприятии Лашета в Ганновере, которое устраивает молодежное крыло ХДС. Очевидно, кандидат попытается укрепить свой имидж политического бойца, "Рокки Бальбоа" немецкой политики, как недавно называли Лашета СМИ.

"Зеленые" теряют шансы на кресло канцлера

Шольц выигрывает и от слабости кандидата в канцлеры от партии "Союз 90"/ "Зеленые" Анналены Бербок. В рейтинге партий немецкие "зеленые" в последние годы прочно укрепились на втором месте, а весной некоторые опросы пророчили им лидерство на выборах. С тех пор их рейтинг рухнул до почти на 10 процентных пунктов и за месяц до голосования застыл в районе 18 процентов. Одна из главных причин — серия имиджевых неудач Бербок.

Началось с того, что 40-летняя депутат бундестага с опозданием проинформировала о своих дополнительных доходах, затем ей пришлось извиняться за неточности в биографии и плагиат в книге. Как и в случае с ХДС/ХСС часть "зеленых" хотела другого кандидата в канцлеры — сопредседателя Роберта Хабека (Robert Habeck), у которого больше опыта.

Олаф Шольц: из аутсайдера — в фавориты выборов

На этом фоне Олаф Шольц смог компенсировать недостатки, свои и своей партии, и вывести ее в лидеры гонки. Его успех удивил многих. Вице-канцлер и министр финансов в коалиционном правительстве Меркель смог почти в одиночку поднять рейтинг СДПГ после того, как он годами был словно зацементирован в районе 14-15 процентов. Сам 63-летний политик, бывший бургомистр Гамбурга и бывший генсек СДПГ, имеет имидж политика-неудачника из-за того, что в 2019 году проиграл партийное голосование и не смог стать главой собственной партии.

Когда в 2020 году, то есть за год до выборов в бундестаг, СДПГ первой объявила, что ее кандидатом в канцлеры будет Шольц, это вызвало насмешки конкурентов и комментаторов, мол, у него все равно нет шансов. Сегодня насмешки больше не слышны. Сама СДПГ, которая еще недавно была известна громкими внутрипартийными спорами, перед выборами ведет себя необычно дисциплинированно, руководство партии ушло в тень, представив трибуну одному Шольцу. У СДПГ было много времени для разработки стратегии избирательной кампании. Ее плакаты — красные с черно-белыми портретами Шольца в костюме при галстуке — появились одними из первых на улицах немецких городов.

Пиар-менеджеры кампании смогли обернуть негативный имидж Шольца как зануды и бюрократа в его фирменный знак, позиционируя политика в качестве более опытного, по сравнению с конкурентами. Сигналы, который Шольц посылает избирателям, — да, я скучный, я "робот" или "шольцомат", как прозвал его один журналист, но надежный и опытный, мол, со мной не пропадешь. Так Шольц вел себя и на теледебатах. Своей невозмутимостью он все больше копирует уходящую Ангелу Меркель, чей стиль нравится многим немцам. Дошло до того, что для обложки одного журнала Шольц сложил ладони "домиком" — фирменный жест Меркель. Некоторые газеты пишут, что после выборов на смену "Mutti" (мамы), как называют Меркель, может прийти "Vati" (папа) Шольц. И это уже не воспринимается как шутка.