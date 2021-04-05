Не менее 5 человек погибли в центральной части Бангладеш после столкновения парома с грузовым судном в воскресенье, 4 апреля. Двухпалубный паром, на борту которого находились более 50 человек, направлялся из города Нараянгандж в административный округ Муншиганд Гопалгандж по реке Шиталакшья.
Непогода существенно осложнила спасательные мероприятия, однако 11 человек были вытащены из воды живыми, сообщила представительница округа Нараянгандж. Некоторые пассажиры могли самостоятельно добраться до берега, допустила она. Поисковая операция продолжилась и после наступления темноты.
Паром был переполнен, отметил местный полицейский инспектор. По его словам, многие пассажиры спешили покинуть город из-за вступающего в силу 5 апреля жесткого недельного локдауна, вызванного ростом заражений COVID-19. Среди прочего, все пассажирское транспортное сообщение в пределах страны будет приостановлено.
Паромами в Бангладеш пользуются миллионы человек
Несчастные случаи с участием паромов не редкость в Народной Республике, где этим видом транспорта пользуются миллионы человек. Однако в последние годы число таких эпизодов упало, поскольку власти ужесточили ответственность за использование судов в непригодном к плаванию состоянии.
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