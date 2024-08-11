После бури. Репортаж с улиц Манчестера, пережившего массовые беспорядки

В пострадавших городах эмигрантские общины опасаются за свою безопасность, а один из лидеров ультраправых оказывается тихим молодым человеком, который извиняется за прерванный разговор, но не за расистские взгляды.

Они вспыхнули после того, как в городе Саутпорт под Ливерпулем были убиты трое маленьких девочек и ранены еще восемь человек. Ультраправые страницы в соцсетях распространили слухи о том, что нападавший якобы был мигрантом-мусульманин. Эта информация не подтвердилась — подозреваемым оказался 17-летний уроженец Британии, чей мотив до сих пор не был установлен. Но к моменту, когда первоначальные слухи развенчали, на улицах уже горели машины.