После Бучи: главное в пятом пакете санкций ЕС против России

Евросоюз ввел уже пятый пакет санкций в отношении России за войну, развязанную Кремлем против Украины. Хотя о новых ограничениях заговорили сразу же после утверждения четвертого пакета в середине марта, с новым пакетом штрафных мер в Брюсселе не спешили. Но информация об убийствах мирного населения в Буче и других пригородах Киева, в течение месяца находившихся под контролем войск РФ, все изменила. В ЕС подготовили пятый пакет санкций за несколько дней. Решение со всеми деталями опубликовали в Официальном журнале ЕС поздно вечером 8 апреля. Тогда же они вступили в силу.

"Эти последние санкции приняли после зверств, совершенных вооруженными силами России в Буче и других оккупированных Россией местах. Цель наших санкций - остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого стоит", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Эмбарго на импорт в ЕС российского угля

Энергоносители составляют большинство импорта из России в ЕС. Но поскольку Европе не могут немедленно перейти к альтернативным поставкам, закупки нефти, газа, угля и ядерного топлива тщательно защищали от санкций. Но после Бучи эту "неприкосновенность" сняли. Впрочем, пока с малой части импорта энергоносителей.

Новые санкции запрещают заключать новые соглашения на поставку угля из РФ. А вот действующие контракты еще можно будет исполнять в течение четырех месяцев. И только после 10 августа в ЕС нельзя будет импортировать уголь и другое твердое ископаемое топливо как непосредственно с территории России, так и если оно происходит оттуда.

Будет ли введено эмбарго ЕС на российскую нефть?

По данным Евростата, в прошлом году ЕС импортировал из России энергоносителей на 99 млрд евро, из них угля - на 5 млрд евро. Для сравнения: сырая нефть и нефтепродукты принесли Москве почти 71 млрд евро выручки, а газ - почти 18 млрд. Эти цифры колеблются из года в год, но общая тенденция остается.

После Бучи и ракетного удара по вокзалу Краматорска, в Евросоюзе оживилась дискуссия об эмбарго на импорт российской нефти . Влияние этой меры превысило бы эффективность всех уже введенных торговых санкций. Все пять пакетов совокупно покрывают около 25% европейского экспорта в РФ и 15-19% импорта из России. А нефть и нефтепродукты составляют 45% импорта из РФ. Но некоторые страны ЕС уверяют, что пока не могут себе позволить отказаться от российской нефти.

Порты и дороги ЕС закрывают для российских судов и грузовиков

Евросоюз пошел и на другой шаг, который он до этого исключал, - транспортные ограничения. С 16 апреля заход в порты ЕС судов под российским флагом запрещен. Чтобы эти санкции нельзя было обойти путем смены флага, контролироваться будет страна регистрации кораблей по состоянию на 24 февраля, дату вторжения России в Украину.

Источник DW в Евросоюзе признает, что много судов, используемых компаниями из РФ, и до этого ходили под флагами других стран. Но другие варианты определения того, что понимать под российским кораблем, технически реализовать намного сложнее. Поэтому, по словам чиновника, ЕС эту санкцию будет реализовать постепенно.

Также российским и белорусским грузовым автомобильным перевозчикам запретили транспортировать в ЕС товары и совершать транзитные поездки.

Как для морского, так и для автодорожного транспорта предусмотрен ряд исключений. Речь идет о поставках продуктов питания и сельского хозяйства, лекарств, нефти, газа, ядерного топлива, гуманитарной помощи и ряда металлов, в частности титана, меди, никеля. Сделали исключение и для пассажирских яхт длиной до 15 метров.

Что нельзя поставлять из Евросоюза в Россию

Пятый пакет содержит и другие торговые ограничения. В РФ нельзя будет экспортировать топливо для реактивных двигателей и ряд высокотехнологичных продуктов: квантовые компьютеры, электронные микроскопы, новейшие полупроводники, программное обеспечение, машины, например для производства диодов и сенсоров. Общая стоимость этого экспорта составляет 10 млрд евро.

Импортировать из России нельзя будет, среди прочего, дерево, цемент, шины, удобрения, морепродукты, включая икру, а также алкоголь, прежде всего водку. Это в значительной мере повторяет санкции в отношении Беларуси . Ограничения коснутся товарооборота в размере 5,5 млрд евро.

На сворачивание действующих контрактов дали, как обычно, три месяца. А для калийных удобрений после этого будет действовать квота, в размере которой их можно будет поставлять.

Компаниям из РФ запретят доступ к госзакупкам в ЕС

Среди новых мер есть и ряд финансовых ограничений, хотя и в меньших масштабах, чем в предыдущих пакетах санкций за российскую агрессию. На территории Европейского Союза заморозили активы четырех банков: ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк" и "Совкомбанк". Ранее их уже отключили от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. После этого они все же могли проводить платежи. Нынешний запрет прекратит все их трансакции, касающиеся ЕС.

Компаниям и лицам из РФ запретили участвовать в государственных закупках в странах Евросоюза. Но тоже с исключениями, например для обслуживания АЭС. Также прекратили любую финансовую поддержку российских госучреждений.

Ранее был введен запрет на ввоз в Россию и Беларусь наличных евро. Теперь это распространили на все валюты стран-членов ЕС, не входящих в еврозону. А запрет на депозиты для россиян в европейских банках распространили и на криптовалюты - речь идет о суммах свыше 10 000 евро.

Персональные санкции: дочери Путина, Дерипаска и Ротенберги

Существенно увеличен и без того рекордный список персональных санкций. В него добавили 217 физических и 18 юридических лиц. Вслед за США и Великобританией Евросоюз ввел санкции в отношении дочерей президента России Владимира Путина - Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

Под санкциями оказались и родственники близких к Путину олигархов. Это брат и сын друга Путина Аркадия Ротенберга Борис и Игорь. Они оба бизнесмены, в решении Совета ЕС их называют миллиардерами. Также это жена другого друга Путина Геннадия Тимченка Елена и сын олигарха Сулеймана Керимова Саид.

В пятый пакет попали и председатель правления крупнейшего банка РФ "Сбербанк России" Герман Греф, и олигарх Олег Дерипаска. Компанию им составили официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков и так называемые "министры" и "члены советов" сепаратистских образований в Донбассе "ДНР" и "ЛНР".

Среди компаний в список попали преимущественно производители военной техники и оружия, используемого войсками РФ против Украины. В частности, это "Арзамасский машиностроительный завод" (бронетранспортеры и бронемашины, например, "Тигр"), концерн "Калашников", завод "Омсктрансмаш" (тяжелая огнеметная система ТОС-1А).