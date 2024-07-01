После атаки ВСУ сократился рост спроса на туры в Крым

Оккупационные „власти“ не планируют закрывать пляжи

Ранее оккупационные „власти“ Крыма сообщили, что не планируют закрывать пляжи Севастополя, несмотря на их близость к военным объектам. Назначенный РФ „губернатор“ Севастополя Михаил Развожаев по итогам специального заседания 27 июня назвал закрытие пляжей „трудноисполнимой мерой“. „Пляжи Северной стороны (Севастополя. - Ред.), которые не оборудованы укрытиями, которые не имеют капитальных строений, в настоящее время повышенную опасность представляют. Поэтому время нахождения там, конечно, необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции“, - заявил он.