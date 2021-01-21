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"Теперь к делу Навального подключается и Европарламент. После ареста критика Кремля Евросоюз должен воспрепятствовать завершению строительства газопровода через Балтийское море, говорится в проекте резолюции", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
После ареста Навального Европарламент хочет потребовать прекращения строительства "Северного потока-2"
© AP / Scanpix

"Это требование поддерживают фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых": в связи с арестом Алексея Навального Европарламент хочет потребовать прекращения строительства германско-российского газопровода "Северный поток-2". Евросоюз должен немедленно остановить строительство газопровода через Балтийское море, говорится в проекте резолюции, имеющемся в распоряжении Der Spiegel".

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"Наряду с прекращением строительства "Северного потока-2" депутаты также требуют введения санкций в отношении "физических и юридических лиц, участвовавших в принятии решения о задержании и аресте Алексея Навального". По их мнению, санкциям также должны подвергнуться лица, ответственные за нападения на оппозиционеров, "российские олигархи", "члены ближнего круга президента Путина", а также "медиапропагандисты", - передает издание.

"В воскресенье сразу после возвращения из Германии Навальный был задержан в Москве, - напоминает Der Spiegel. - (...) Сейчас критик Кремля находится в тюрьме "Матросская тишина" - печально известном месте заключения, в котором уже неоднократно погибали заключенные под стражу".

"После российского покушения на Навального мы должны поговорить и об энергетическом вопросе", - сказал в разговоре с Der Spiegel глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер. "Это самый мощный из имеющихся у нас инструментов. И поэтому проект "Северный поток-2" является одной из возможностей и дальше оказывать давление", - заявил политик из ХСС. По его словам, одних лишь призывов в адрес России недостаточно", - говорится в публикации.

"Депутатам Европарламента представляется возможным заморозить имущество [указанных лиц] в ЕС и ограничить их свободное передвижение. "Европейский Союз более не должен быть удобным местом для российского богатства неясного происхождения", - говорится в тексте, который должен быть согласован в четверг. До этого момента еще можно внести предложения о внесении в него поправок", - пишет издание.

Впрочем, во вторник Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, указал, что "Северный поток-2" является частным проектом, который может быть остановлен в лучшем случае Германией, а не Брюсселем.

"Несмотря на растущую критику, в среду правительство ФРГ снова встало на сторону газопровода. Позиция федерального правительства по этому проекту "не изменилась", сказала представительница федерального министерства экономики в среду в Берлине", - передает Der Spiegel.

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