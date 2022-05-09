Посла РФ в Польше облили красной краской во время возложения цветов

По данным РИА Новости, Андреев покинул кладбище в сопровождении полиции.

Ранее МИД Польши посоветовал посольству не проводить церемонию возложения венков и цветов на Мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве и акцию "Бессмертный полк".

В рекомендации было сказано, что мероприятия противоречат Уголовному кодексу Польши ("публичные призывы к агрессивной войне", "пропаганда фашистского и тоталитарного строя" и "призывы к ненависти") и польскому законодательству (запрет символики, "поддерживающей российскую агрессию").