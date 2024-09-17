Португалия в огне: страну охватили лесные пожары. Европа спешит на помощь

В стране бушуют более 140 пожаров, согласно официальным данным спасателей. Для их тушения задействованы 19 самолетов, вертолетов и дронов, почти 900 единиц наземной техники и около 3000 человек.

Главные очаги — на севере и в центре страны. В районе Авейру пылает особенно сильно. Из-за этих пожаров в понедельник закрыли главную автодорогу между Порту и Лиссабоном.

Согласно последним данным властей, два человека погибли при тушении, более десятка пострадали. Из нескольких деревень эвакуировано население.

Пожары не редкость в Португалии и Испании, однако ученые отмечают, что изменение климата делает их более масштабными и непредсказуемыми.