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Теперь иностранным туристам не нужно перед поездкой заполнять специальную анкету о состоянии здоровья. Однако все остальные правила остаются прежними.
Португалия изменила правила въезда в страну
© Vida Press

Для въезда в Португалию по-прежнему нужно предоставить документ о вакцинации или справку о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 180 дней. Также для въезда в страну принимают ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, или антиген-тест, сделанный за 48 часов до въезда в страну.

Дети до 12 лет освобождаются от предъявления данных документов.

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