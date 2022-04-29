Португалия изменила правила въезда в страну

Для въезда в Португалию по-прежнему нужно предоставить документ о вакцинации или справку о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 180 дней. Также для въезда в страну принимают ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, или антиген-тест, сделанный за 48 часов до въезда в страну.
Дети до 12 лет освобождаются от предъявления данных документов.
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