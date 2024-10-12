Португалия будет выдавать гуманитарные визы

„Мне, конечно, интересно поддержать россиян, потому что много тысяч людей в такой ситуации оказались. И не только те, кто сейчас в России, но и те, кто уехал в Турцию, Грузию, Казахстан, и у них сейчас начинаются проблемы с документами в этих странах“, - отметил бывший член политсовета российской оппозиционной партии РПР-ПАРНАСЕлизаров. Он предполагает, что португальская гуманитарная виза будет похожа на бразильскую: человек получает гуманитарную визу, приезжает по ней в страну и уже там просит политическое убежище, пишет „Агентство“.