Португалией впервые за многие годы будут руководить правые. Премьер-министром страны назначен Луиш Монтенегру

"Президент Республики предложил мне сформировать правительство. 28 марта я представлю ему состав будущего правительства, мы также договорились, что датой инаугурации станет 2 апреля", — заявил на встрече с прессой Монтенегру после встречи с президентом страны Марселу Ребелу де Соузой.
Монтенегру, восемь лет находившийся в оппозиции правящей Социалистической партии, возглавит правое правительство меньшинства, поскольку на состоявшихся в марте досрочных парламентских выборах ни одна из партий не смогла получить большинство голосов избирателей.
Последний раз правые находились у власти в Португалии с 2011 по 2015 год.
Кабинет министров Луиша Монтенегру станет первым за многие годы правым правительством, однако его конкретные очертания пока не ясны.
Монтенегру пока отказывается отвечать на вопросы о том, как именно он намерен сформировать большинство в парламенте до того, как он назначит своих министров.
При этом он категорически заявляет, что не намерен создавать коалиционное правительство с крайней правой партией Chega, для которой эти выборы стали большим успехом.
"Все вопросы, связанные с осуществлением деятельности правительства, будут подниматься, доводиться до сведения и объясняться, когда уже появится правительство, — заявил он журналистам. — Существует относительное, а не абсолютное большинство".
Успех правых партий
Досрочные выборы в Португалии были назначены после отставки находившегося у власти с 2015 года Антониу Кошты, чья Социалистическая партия оказалась втянутой в коррупционный скандал.
В результате мартовских выборов наибольшую поддержку избиратели оказали правоцентристскому "Демократическому альянсу" (АД), однако он не смог набрать достаточно голосов, чтобы создать правительство самостоятельно.
Социалисты с небольшим отставанием заняли второе место.
Неожиданностью стал резкий рост поддержки крайне правой партии Chega ("Хватит!") бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры.
При этом Chega смогла вчетверо увеличить число своих депутатов в парламенте: теперь у нее 48 из 230 депутатов.
Таким образом теоретически правые смогли бы создать с крайне правыми коалиционное правительство, однако Монтенегру с самого начала отвергал возможность сотрудничества с партией Вентуры, обвиняя ее в расизме.
Демократический альянс также говорил, что какое-либо соглашение с Chega может привести к появлению нестабильного правительства.
Несмотря на экономический рост при социалистах, португальцы обеспокоены ростом инфляции, ухудшением качества государственных услуг и жилищным кризисом.
Низкие зарплаты и высокая стоимость жилья стали одними из главных причин недовольства правившими в стране социалистами.