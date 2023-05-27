"Выиграть войну и не проиграть мир" - главная формула для будущего Украины, считает бывший президент этой страны Петр Порошенко. Он считает, что демократическое развитие, проведение реформ, приток инвестиций и восстановление государства станут возможными только после вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

В противном случае, может реализоваться предоставление Украине гарантий безопасности, но это такой вариант может оказаться повторением Будапештского меморандума. Тогда, как считает Порошенко, Украина будет в лучшем случае получать вооружение для продолжения боевых действий, и её положение будет сравнимо с положением Израиля. Но если Израиль воюет с палестинскими экстремистами в секторе Газа, то Украина воюет, как выразился политик, "со вторым крупнейшим ядерным государством мира".

Видео выступление Петра Порошенко опубликовано на его странице в Facebook:

Порошенко, затронув тему Вильнюсского саммита НАТО в середине июля, предостерег от отказа вновь не согласовать интеграцию Украины в Североатлантический союз, как это произошло ранее на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году. "Нам говорят об открытой двери. Так дайте нам войти!", провозгласил Порошенко на Киевском форуме безопасности.