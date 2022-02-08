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Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил решительным отказом на заявление президента РФ Владимира Путина о готовности предоставить ему политическое убежище.
P.Porošenko
P.Porošenko
© AFP / Scanpix

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал в ночь на вторник, 8 февраля, на заявление российского президента Владимира Путина о готовности предоставить ему политическое убежище. В первую очередь, он обвинил нынешнего главу украинского государства Владимира Зеленского в том, что тот, преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, "хочет сделать подарок Путину". Порошенко написал это на своей странице в Facebook.

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"Сейчас это подтвердил уже сам Путин", - заключил Порошенко и указал, что Зеленскому следует уделять больше внимания не политическим "разборкам", а обороне страны. "Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", - такую надпись оставил в своемаккаунте экс-президент.

Относительно предложения президента России, Порошенко отметил, что российская практика "заботиться" об украинской политике завершилась еще в 2014 году, и нынешняя ситуация будет разрешена без участия Кремля.

Подоплека высказываний президента РФ

Как сообщалось ранее, 7 февраля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Владимир Путин в ироничной форме предложил предоставить в случае необходимости политическое убежище Петру Порошенко, подозреваемому на родине в госизмене - но не потому, что Россия одобряет его политику, а "по гуманитарным соображениям". При этом Путин напомнил о том, что именно Порошенко подписал Минские соглашения, предусматривающие автономию для захваченных пророссийскими сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей.

В отношении возможной государственной измены Петра Порошенко в Украине в настоящее время ведется уголовное расследование. Фигурантом этого дела экс-президент стал в связи с его возможной причастностью к закупкам угля с не подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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