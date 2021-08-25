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Экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали.
Порошенко был доставлен в отделение полиции, решался вопрос о правовой квалификации происшествия.
По информации пресс-секретаря главы Нацполиции Украины, за медицинской помощью экс-президент пока не обращался.
Позже сообщили, что подозреваемого задержали.
Перед инцидентом Порошенко участвовал в Марше защитников в Киеве.
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