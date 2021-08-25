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Экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали.
Petro Porošenka
Petro Porošenka
© Reuters / Scanpix

Порошенко был доставлен в отделение полиции, решался вопрос о правовой квалификации происшествия.

По информации пресс-секретаря главы Нацполиции Украины, за медицинской помощью экс-президент пока не обращался.

Позже сообщили, что подозреваемого задержали.

Перед инцидентом Порошенко участвовал в Марше защитников в Киеве.

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Украинская правда

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