Порошенко был доставлен в отделение полиции, решался вопрос о правовой квалификации происшествия.

По информации пресс-секретаря главы Нацполиции Украины, за медицинской помощью экс-президент пока не обращался.

Позже сообщили, что подозреваемого задержали.

Перед инцидентом Порошенко участвовал в Марше защитников в Киеве.