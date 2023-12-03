Порошенко не выпустили из Украины из-за его планов встретиться с Орбаном

Указывается, что поездка Петра Порошенко за границу, где он, кроме прочего, собирался встретиться с "другом Путина", премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, была отменена именно в этом контексте. После обращения СБУ в Раду "с предложением учесть информацию о планах врага при организации и согласовании зарубежных командировок украинских делегаций" руководство парламента не предоставило разрешение на заграничную командировку "украинскому депутату, который должен был стать инструментом в руках российских спецслужб", передает Deutshe Welle.