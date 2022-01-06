Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого украинские правоохранители подозревают в госизмене и содействии терроризму, вернется в страну 17 января. Об этом сообщил сам Порошенкона своей странице в соцсети Facebook в четверг, 6 января.
"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не защищаться от (действующего президента Украины Владимира. - Ред.) Зеленского, а защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", - написал экс-глава государства.
Он отметил, что с 10 по 15 января будет "работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии" в его стране.
Порошенко покинул Украину в декабре
Петр Порошенко покинул Украину 17 декабря после того, как ему попытались вручить повестку для вызова на допрос по делу о поставках угля. В возглавляемой им партии "Европейская солидарность" утверждали, что политик "отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".
Дело расследуется по статьям о "финансировании терроризма", "государственной измене" и "создании террористической организации". Оно касается периода с конца 2014-го по начало 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку топлива, превышает 200 млн гривен (около 6,7 млн евро). В Государственном бюро расследований (ГБР) называют сумму в 1,5 млрд гривен (32,5 млн евро).
В сентябре-ноябре 2021 года было доложено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики.
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