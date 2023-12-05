Порох, подгоревшее мясо или пирожные: астронавты NASA рассказали, чем пахнет космос

В космосе – почти идеальный вакуум, а значит нет запаха. Однако, по словам астронавтов, когда они возвращались на станцию и снимали шлемы, то "улавливали легкий аромат космоса". Его также подмечают работники космической станции после открытия шлюзов, рассказывает "Украинская правда".
" Космос точно имеет запах, который отличается от чего-либо другого" , – заявил астронавт NASA Доминик "Тони" Антонелли. Он выходил в открытый космос в 2009 году.
Обычно этот запах сравнивают с раскаленным металлом, подгоревшим мясом или пирожными, отработанным порохом и сваркой металла, добавляют в NASA. Астронавт Томас Джонс сравнил этот запах с озоном.
Существует несколько возможных объяснений этого запаха, говорит диспетчер полётов в открытом космосе Миранда Нельсон.
Одно связано с "плавающим" кислородом вокруг Международной космической станции. Ультрафиолетовые лучи солнца могут расщеплять молекулы кислорода, состоящие из двух атомов на отдельные.
Этот атомарный кислород может прилипать к скафандрам, стенам шлюзов и другим предметам, запуская химические реакции, в результате которых и появляется запах.
" Другая гораздо более интересная теория заключается в том, что этот запах связан со взрывами звезд, то есть умирающими звездами", – считает Миранда Нельсон.
Вследствие этого возникают полициклические ароматические углеводороды, содержащиеся в угле, пище, нефти и других материалах.
В 2008 году NASA поручило биохимику Стиву Пирсу создать аромат, имитирующий запах, описанный астронавтами. Это должно сделать обучение астронавтов более реалистичными.
Он создал запах на основе рассказов астронавтов, а через несколько лет помог разработать парфюм, известный как Eau de Space. Он стал бестселлером с момента запуска в 2020 году.
" Честно говоря, на самом деле очень мало людей, которые по-настоящему почувствовали запах космоса и могли бы прокомментировать его реалистичность ", - признал Пирс.