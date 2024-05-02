Попытка поджога варшавской синагоги

Президент Польши Анджей Дуда осудил нападение на синагогу в столице Варшаве, назвав его позорным.

" В Польше нет места антисемитизму!" - написал глава государства в социлаьной сети Х.



С осуждениями выступили и другие польские политики, а также еврейская община.

Синагога Нозиков - единственная из крупнейших синагог Варшавы, уцелевшая после Второй мировой войны.