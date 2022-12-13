Попытка переворота в Германии: подозреваемые хотели создать почти 300 "отрядов смерти"

В Германии подозреваемые в попытке организовать государственный переворот намеревались создать более двух сотен вооруженных подразделений на территории всей страны.
Как сообщил представитель прокуратуры, Бундестаг провел три заседания спецкомитетов для обсуждения заговора экстремистов, связанных с ультраправым движением "рейхсбюргеров", пишет "Немецкая волна".
В частности, на одном из заседаний прокуроры сообщили, что подозреваемые планировали создать 280 вооруженных подразделений по всей Германии, которым было бы поручено "арестовывать и казнить" людей после госпереворота. В землях Саксония, Тюрингия и Баден-Вюртемберг уже были сделаны конкретные приготовления.
"Очевидно были планы, которые, исходя из масштаба их намерений против нашей демократии, шокируют", - прокомментировал Константин фон Нотц, депутат от партии "Зеленых".
Прокуроры также рассказали законодателям об изъятии большого количества "подписок о неразглашении" у людей, которых пытались завербовать вероятные заговорщики.
Подготовка госпереворота в Германии
7 декабря стало известно, что в Германии арестовали 25 человек, которые готовили госпереворот при поддержке РФ. Подозреваемые планировали вооруженные нападения на госучреждения.
Один из главарей группы поддерживал контакты с российскими официальными лицами.
Тогда же сообщалось, что обыски охватили 130 объектов недвижимости, принадлежащих 52 подозреваемым, в 11 землях Германии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Какой налог на недвижимость придется платить жителям Литвы: задуматься должны те, у кого больше объектов
Выяснились медианы стоимости жилья в разных...
Литовские аптеки наказаны штрафом в 73 млн евро за соглашение по надбавкам на лекарства
Ассоциация аптек Литвы и восемь компаний по торговле...
Эфир Delfi: о роли и позиции российской оппозиции за границей
Снег не прекращается, за прошлые сутки в Литве выявлено...
Глава МИД Литвы: Россия была, есть и будет опасным соседом
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Прокуратура расследует возможные сексуальные преступления майора Литовской армии
После того как три девушки обвинили майора Литовской...